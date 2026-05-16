16 мая, 08:00

Фитнес-эксперт Каневский перечислил главные правила тренировок в жару

Переход на летний режим: как выстраивать тренировки в жару

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, на что нужно обратить внимание при занятиях в жаркую погоду.

Лето пришло

Москва – город, где все больше людей отдают предпочтение здоровому образу жизни и регулярным тренировкам. Поэтому неудивительно, что с потеплением на улице можно встретить сотни бегунов, велосипедистов, а также тех, кто занимается на воркаут-площадках.

На следующей неделе в столицу придет настоящая жара – с 18 по 20 мая температура достигнет 27–29 градусов, а в некоторых районах юго-востока Подмосковья воздух может прогреться до 31 градуса.

На что обратить внимание при занятиях в такую погоду – разберем в этом материале.

Тренировки в городе

Я родился в Москве, и в частности много лет прожил в районе Метрогородок. Характерной особенностью его является наличие национального парка "Лосиный остров", который представляет собой десятки километров пеших и веломаршрутов в полной тишине. Именно благодаря наличию этого парка я, как только сходил снег, сразу открывал велосезон, проезжая сотни километров.

Однако важно помнить, что любые тренировки вдоль проезжей части с повышенной концентрацией выхлопных газов опасны для здоровья. Да, мы все так или иначе дышим ими, находясь в любом мегаполисе, но при физической нагрузке существенно повышается пульс, увеличивается глубина дыхания, и человек буквально втягивает все вредные вещества в себя. То есть это не одно и то же.

Что делать? Совершенно очевидно, что для регулярных и интенсивных тренировок нужно выбирать соответствующие локации: парки, лесопарки, фитнес-клубы или стадионы. Да, для кого-то сложно организовать такие занятия на регулярной основе, но здесь остро стоит вопрос не только о результате, но и о здоровье.

Если же у вас вообще нет возможности выбираться в зеленую полосу, то выбирайте время для тренировок, когда автотранспорта намного меньше на дорогах. Это раннее утро, до 07:00 – 08:00, либо вечер, после 21:00.

К слову, рекомендация заниматься утром или вечером актуальна и при повышенных температурах, так как тренировки в жаркую погоду, тем более под палящем солнцем, категорически опасны с точки зрения нагрузки на сердечно-сосудистую систему и высоких рисков получить тепловой удар.

Что касается воркаут-площадок, то здесь ситуация обстоит гораздо проще, так как львиная доля таких мест находится во дворах или парках, то есть организовать себе тренировку в стороне от магистралей гораздо проще, чем пробежать десять километров по городу. Главное, чтобы была тень, либо также отдавайте предпочтение занятиям в часы, когда не слишком жарко.

Питьевой режим

Главным правилом тренировок летом является достаточное употребление воды. Под словом "достаточное" я подразумеваю, что пить нужно столько, сколько действительно хочется. Например, если при занятии в фитнес-клубе человек в среднем выпивает пол-литра воды за час тренировки, то при такой же интенсивности и длительности занятий на улице он может выпить уже литр, и это будет не просто нормой, а физиологической потребностью, чтобы защитить организм от перегрева.

При более длительных сессиях, как правило, беге или велотренировках, нужно отдавать предпочтение не воде, а изотоническим напиткам, задача которых не просто насыщать организм жидкостью, а поддерживать водно-солевой баланс, от которого напрямую зависит работа сердца и всей мускулатуры в целом. Более того, в изотонических напитках есть небольшое количество углеводов, что также важно при длительных сессиях, когда нужна энергия для работы мышц.

Экипировка

Основная задача экипировки для занятий летом – создавать комфортные условия для правильной терморегуляции, а также защиты от солнечных лучей.

Поэтому при выборе обратите внимание на следующие пункты. Футболка или майка должны быть из синтетики с вентиляционными вставками (хлопок быстро намокает, становится тяжелее и ухудшает вентиляцию), желательно бесшовные и светлых оттенков. Шорты нужно выбирать свободного кроя с внутренними сетчатыми трусами – для коротких пробежек при высокой температуре, а тайтсы (специализированные спортивные обтягивающие брюки), особенно с высокой посадкой – чтобы избежать трения бедер при длительных нагрузках. Помимо этого, стоит обратить внимание на специальные беговые носки из синтетики с уплотнениями в зоне пятки и носка (для защиты от мозолей), а также антибактериальной обработкой.

В свою очередь, в плане обуви нужно делать выбор в пользу легких беговых кроссовок с сетчатым верхом, гибкой подошвой, съемной и влагопоглощающей стелькой. А козырек или легкая панама с вентиляцией защитят от солнца и не дадут перегреться.

