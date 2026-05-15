Собянин сообщил об уничтожении уже 11 БПЛА, летевших на Москву

Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву вечером в пятницу, 15 мая. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал мэр.

Атака на столицу началась в ночь на пятницу. На местах падения обломков работают экстренные службы.

На фоне попыток нанести удары беспилотниками по Москве столичный аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании.