15 мая, 21:56

Культура

Траволта получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля

Фото: ТАСС/EPA/TERESA SUAREZ

Американский актер Джон Траволта получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале, пишет Variety.

Награда была вручена в преддверии показа его первой режиссерской работы "Пропеллер: Ночной рейс в один конец".

Сам Траволта в своей речи отметил, что "Золотая пальмовая ветвь" даже превосходит премию "Оскар" в его глазах. Он также добавил, что это последнее, чего он ожидал.

"Очень трогательный момент, поэтому от всего сердца благодарю вас. В ноябре я и представить не мог, что мой фильм примут. А когда директор Каннского фестиваля сказал, что его не просто приняли, а что он войдет в историю, я расплакался как ребенок", – добавил актер.

В марте в Голливуде также прошла 98-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа. Лидером по числу наград стал фильм "Битва за битвой" режиссера Пола Томаса Андерсона. В частности, картина выиграла в категории "Лучший фильм", сам Андерсон при этом был удостоен награды за лучшую режиссуру.

