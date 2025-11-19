Джонсон, Питт и Аффлек названы главными зарубежными актерами десятилетия

Фото: ТАСС/АР/Richard Shotwell

Специалисты составили топ главных зарубежных актеров десятилетия в честь Международного мужского дня, который отмечается 19 ноября. Лидером стал Дуэйн Джонсон, сообщили Москве 24 в пресс-службе киноканала Cinema.

Для составления списка редакция проанализировала 6 международных рейтингов, в том числе топы IMDb, Forbes, Esquire, а также провела опрос среди зрителей. Каждому актеру присваивался балл в зависимости от места в топе каждого издания и результатов зрительского голосования. По сумме баллов были выявлены 10 лидеров.

Имя Джонсона заняло верхние строчки в 5 из 6 исследуемых рейтингов. Также журнал Time в 2016 и 2019 годах признавал его одним из самых влиятельных людей мира.

Свою первую роль Джонсон сыграл в фильме "Мумия возвращается", а через год стал главным героем в приквеле "Мумии" – "Царе скорпионов". Одни из самых ярких кинокартин в фильмографии актера – "Джуманджи: Зов джунглей", несколько частей "Форсажа" и "Черный Адам".

Кроме того, Джонсон занимается озвучиванием мультфильмов. Именно он подарил голос Мауи – герою "Моаны".

Второе место в рейтинге занял Брэд Питт – обладатель двух "Оскаров" и "Золотых глобусов", двух премий Британской академии в области кино и премии "Эмми". Свою первую серьезную роль он сыграл в фильме "Тельма и Луиза". Зрителям он запомнился игрой в картинах "Семь", "Знакомьтесь, Джо Блэк", "Бойцовский клуб" и "Одиннадцать друзей Оушена".

Третье место досталось актеру и сценаристу Бену Аффлеку. Его карьера в кино началась с фильма "Умница Уилл Хантинг", сценарий для которого он написал вместе с Мэттом Дэймоном. Молодые актеры сами сыграли роли в картине, а после ее выхода получили премии "Оскар" и "Золотой глобус". Лучшими актерскими работами Аффлека названы фильмы "Исчезнувшая", "Перл-Харбор" и "Армагеддон".

Сценарист также занимается режиссурой: его фильм "Операция "Арго" получил в 2013 году "Оскар" в трех номинациях.

На четвертой строчке рейтинга расположился Арнольд Шварценеггер. Его капитал, по подсчетам Forbes, составляет 1 миллиард долларов, половину из которого он заработал на кинокарьере.

Свою дебютную роль Шварценеггер исполнил в фильме "Геркулес в Нью-Йорке", а широкую известность ему принесла серия кинокартин "Терминатор".

Пятое место в топе занял Мадс Миккельсен – обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль в фильме "Охота". Зрителям актер известен по фильмам "Казино "Рояль", "Еще по одной", а также сериалу "Ганнибал".

На шестом месте оказался Том Круз, на счету которого три "Золотых глобуса", две премии "Сатурн" и четыре номинации на "Оскар". Помимо роли шпиона Итана Ханта в серии фильмов "Миссия невыполнима", успех актеру принесли картины "Война миров", "Рыцарь дня", "Мумия" и "Последний самурай".

Более того, Круз включен в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое количество прыжков с подожженным парашютом: во время съемок фильма "Миссия невыполнима: Финальная расплата" актер исполнил этот трюк 16 раз.

Седьмое место в рейтинге занял Том Холланд, который в 2019 году вошел в список Forbes "30 до 30". Он стал популярен после съемок в 6 картинах киновселенной Marvel в роли Человека-паука.

На восьмой строчке находится Джордж Клуни – обладатель "Оскара" и "Золотого глобуса". Известность он получил после исполнения роли в сериале "Скорая помощь". В полном метре актер дебютировал в картине "От заката до рассвета". При этом самыми яркими в карьере Клуни стали работы в фильмах "Одиннадцать друзей Оушена" и "Гравитация".

Девятый в рейтинге – Райан Рейнольдс, получивший популярность после исполнения главной роли о супергерое Дэдпуле. В 2017 году у актера появилась собственная звезда на голливудской "Аллее славы".

Закрыл рейтинг Джейсон Стэйтем. Свою первую роль в кино он получил в дебютном фильме Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола". Общая мировая касса из 32 фильмов со Стэйтемом в главной роли, среди которых "Перевозчик", "Форсаж", "Неудержимые", насчитывает более 2 миллиардов долларов.

В сентябре стали известны победители 77-й премии "Эмми". Награду за лучший драматический сериал получил проект "Больница Питт", а за лучший комедийный сериал – "Киностудия".

Лучшей актрисой в драматическом сериале признали Бритт Лауэр за роль в "Разделении", а лучшим актером – Ноа Уайли, который исполнил роль в "Больнице Питт".