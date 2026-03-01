Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта, 10:10

Политика

Володин рассказал о вступающих в марте в силу законах в России

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

С 1 марта в России ужесточаются меры административной и уголовной ответственности за пропаганду наркотических средств. Об этих и других вступающих в силу в этом месяце законах рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Устанавливается запрет на распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о незаконных действиях с наркотиками, без нанесения специальной маркировки. Также ужесточается административная и уголовная ответственность за пропаганду наркотиков", – написал он в своем канале в МАХ.

Вместе с тем с 1-го числа вводится обязанность о переводе всех вывесок, указателей и табличек на русский язык, с возможным дублированием информации на другие языки народов РФ. Кроме того, по словам депутата, названия строящихся жилых комплексов можно будет писать только кириллицей.

Культурно-развлекательная сфера пополнилась обязанностью онлайн-кинотеатров и соцсетей пресекать распространение контента, подрывающего традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Как подчеркнул Володин, новые правила направлены на защиту здоровья граждан, особенно детей.

"Сайты, продающие табак и вейпы, смогут блокировать незамедлительно без решения суда, в рекламе энергетиков запрещается обращаться к несовершеннолетним или упоминать информацию о наличии биологически активных добавок", – пояснил парламентарий.

Нововведения ожидаются и в области обучения. В частности, с 1 марта будет запрещена электронная и дистанционная подготовка по медицинским и фармацевтическим программам. Врачи и средний медперсонал будут учиться в организациях с аттестованными преподавателями и необходимой клинической базой для практики. По мнению спикера ГД, от уровня подготовки медиков зависит качество медицинской помощи.

Помимо этого, студенты-медики, поступившие в ординатуру на бюджетные места, будут подписывать договоры о целевом обучении. Выпускникам, в свою очередь, помогут адаптироваться к профессии опытные наставники. Перечень специальностей, на которые распространяется эта программа, установит Минздрав.

"Место работы молодые врачи могут выбрать самостоятельно среди организаций, участвующих в системе ОМС", – добавил Володин.

В свою очередь, с 3 марта сменится руководитель региональной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Ее будет возглавлять должностное лицо субъекта РФ, а сам состав органа пополнится представителями региональных органов здравоохранения.

С 1-го числа текущего месяца мясо и колбасные изделия войдут в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в государственной системе "Честный знак". Решение направлено на борьбу с нелегальным оборотом такой продукции.

Теперь средства идентификации необходимо будет наносить также на субпродукты, продукцию из мяса птицы в потребительской упаковке. Кроме того, маркировке будут подлежать продукты из мяса для детского питания.

Читайте также


политика

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика