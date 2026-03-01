Володин рассказал о вступающих в марте в силу законах в России

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

С 1 марта в России ужесточаются меры административной и уголовной ответственности за пропаганду наркотических средств. Об этих и других вступающих в силу в этом месяце законах рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Устанавливается запрет на распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о незаконных действиях с наркотиками, без нанесения специальной маркировки. Также ужесточается административная и уголовная ответственность за пропаганду наркотиков", – написал он в своем канале в МАХ.

Вместе с тем с 1-го числа вводится обязанность о переводе всех вывесок, указателей и табличек на русский язык, с возможным дублированием информации на другие языки народов РФ. Кроме того, по словам депутата, названия строящихся жилых комплексов можно будет писать только кириллицей.

Культурно-развлекательная сфера пополнилась обязанностью онлайн-кинотеатров и соцсетей пресекать распространение контента, подрывающего традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Как подчеркнул Володин, новые правила направлены на защиту здоровья граждан, особенно детей.

"Сайты, продающие табак и вейпы, смогут блокировать незамедлительно без решения суда, в рекламе энергетиков запрещается обращаться к несовершеннолетним или упоминать информацию о наличии биологически активных добавок", – пояснил парламентарий.

Нововведения ожидаются и в области обучения. В частности, с 1 марта будет запрещена электронная и дистанционная подготовка по медицинским и фармацевтическим программам. Врачи и средний медперсонал будут учиться в организациях с аттестованными преподавателями и необходимой клинической базой для практики. По мнению спикера ГД, от уровня подготовки медиков зависит качество медицинской помощи.

Помимо этого, студенты-медики, поступившие в ординатуру на бюджетные места, будут подписывать договоры о целевом обучении. Выпускникам, в свою очередь, помогут адаптироваться к профессии опытные наставники. Перечень специальностей, на которые распространяется эта программа, установит Минздрав.

"Место работы молодые врачи могут выбрать самостоятельно среди организаций, участвующих в системе ОМС", – добавил Володин.

В свою очередь, с 3 марта сменится руководитель региональной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Ее будет возглавлять должностное лицо субъекта РФ, а сам состав органа пополнится представителями региональных органов здравоохранения.

С 1-го числа текущего месяца мясо и колбасные изделия войдут в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в государственной системе "Честный знак". Решение направлено на борьбу с нелегальным оборотом такой продукции.

Теперь средства идентификации необходимо будет наносить также на субпродукты, продукцию из мяса птицы в потребительской упаковке. Кроме того, маркировке будут подлежать продукты из мяса для детского питания.