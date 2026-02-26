Адвокат Конышев: родителям станет сложнее скрывать доход для выплаты алиментов

Сумма алиментов будет рассчитываться от средней заработной платы по региону с 1 марта 2026 года, следует из постановления правительства. Как это скажется на размере выплат, разбиралась Москва 24.

Новая система

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 1 марта 2026 года алименты будут считать исходя не из величины МРОТ, а в зависимости от средней зарплаты по региону, следует из постановления правительства РФ.

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Свечникова пояснила в разговоре с РИА Новости, что нововведение важно для оформления единого пособия. Соцфонд будет высчитывать размер выплаты, если алименты не подтверждены судебным актом. Сумма должна вырасти, поскольку средняя зарплата выше МРОТ. Это может повлиять на оценку нуждаемости семьи и ее право на получение пособия, отметила специалист.





Наталья Свечникова доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Поэтому тем, кто получает алименты без оформления через суд и планирует подавать на единое пособие, имеет смысл закрепить алименты судебным приказом или нотариальным соглашением, тогда в расчет пойдут реальные суммы, а не расчетные.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать специальный государственный фонд, который возьмет на себя выплату алиментов. Параллельно, по его задумке, ответственные структуры будут искать должника, чтобы взыскать потраченные бюджетом средства.

Кроме того, в России уже работает единый реестр злостных неплательщиков, который функционирует на базе "Госуслуг". С его помощью можно проверить наличие у гражданина долгов по выплатам на детей – достаточно лишь ввести его фамилию, имя и дату рождения.

Неподъемная сумма?

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш напомнила в разговоре с Москвой 24, что по закону алименты, которые взыскиваются через суд, могут рассчитываться двумя способами – в долях от заработка или в твердой денежной сумме (фиксированной выплате).

"Это регулируется Семейным кодексом. Статья о размере алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке (ст. 81 СК РФ), устанавливает долевой метод: на одного ребенка полагается четверть дохода плательщика, на двоих – треть, на троих и более – половина (то есть 50% дохода)", – отметила юрист.

Фиксированная сумма же рассчитывается исходя из материального положения сторон и принципа, что оба родителя обязаны содержать детей. Главная цель – максимально сохранить ребенку прежний уровень жизни, если бывшие супруги больше не живут вместе, пояснила специалист.

Говоря о том, как повлияют нововведения на тех, кто платит алименты, Ярмуш отметила: если раньше человек терял работу, сумма, которую он должен выплатить, рассчитывалась исходя из МРОТ по региону. В Москве этот показатель в 2026 году составляет 39 730 рублей.





Мария Ярмуш адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Однако теперь ситуация изменилась. Пристав берет среднюю зарплату по региону, но не условную, а реальную статистическую. В Москве на сегодня это порядка 173 000 рублей. Представьте: человек не работает, не может трудоустроиться, а алименты у него взысканы в долях от заработка. Он приходит к приставу и говорит: "У меня нет дохода". А пристав отвечает: "Вы должны заплатить одну четвертую от 173 000 рублей". Это уже больше 40 000 в месяц.

Эксперт отметила, что для неработающего такая сумма становится неподъемной. И это дает ему мотивацию найти официальный источник заработка. Тогда алименты составят одну четвертую от дохода, объяснила Ярмуш.

Она добавила, что в такой ситуации еще есть возможность обратиться в суд с просьбой изменить порядок уплаты алиментов на твердую денежную сумму.

В свою очередь, адвокат Андрей Конышев в беседе с Москвой 24 отметил, что ранее некоторые плательщики алиментов специально договаривались с работодателем и ставили официальный размер зарплаты на уровень МРОТ по области.

"В итоге размер выплаты получался значительно меньше, чем адекватная сумма для содержания ребенка. Поэтому правительство решило изменить порядок начисления алиментов", – подчеркнул Конышев.





Андрей Конышев адвокат Теперь нерадивым отцам, а иногда и матерям сложнее будет скрывать свой настоящий доход от детей для выплаты алиментов.

При этом, если гражданин отказывается выполнять эту обязанность, нужно писать приставу заявление на лишение родительских прав. Также нарушителя сначала будут привлекать к административной ответственности, а затем к уголовной как злостного неплательщика, предупредил Конышев.

