Депутат Милонов: реестр неплательщиков алиментов создаст давление на должников

Реестр злостных неплательщиков алиментов появился на "Госуслугах". Кого внесут в список, как это повлияет на поведение должников и можно ли оспорить подобные меры – в материале Москвы 24.

Прямое попадание

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Специальный реестр, где можно проверить, входит ли человек в число злостных неплательщиков алиментов, появился на портале "Госуслуги". В нем указаны сведения, есть ли у гражданина долги, в каком регионе и на какую сумму, подчеркнули в Минцифры РФ.

Там же отметили, что в список злостных должников попадают граждане, привлеченные к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов, а также находящиеся в розыске. Для проверки достаточно указать в реестре ФИО и дату рождения человека.

Ранее правозащитный центр "Сорок сороков" внес в Госдуму инициативу, предполагающую возможность погашения алиментных обязательств не только деньгами, но и в натуральной форме. Согласно предложению, плательщик может предоставлять ребенку продукты питания, одежду, школьные принадлежности, а также напрямую оплачивать его обучение или лечение. По мнению авторов, это создаст альтернативу для граждан, не имеющих стабильного денежного дохода, но способных обеспечить детей необходимыми товарами и услугами напрямую.

Кроме того, в центре выступили за создание специального целевого банковского счета для контроля за поступлением и расходованием алиментов. Для реализации обеих инициатив, как отметили правозащитники, нужны поправки в Семейный кодекс РФ и Федеральный закон "Об исполнительном производстве".

Страх неодобрения

Главная функция сервиса – проверка знакомого или партнера, чтобы избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

"Вряд ли кто-то захочет строить отношения с тем, кто годами систематически уклоняется от уплаты алиментов своим детям. За исключением редких спорных ситуаций, такая история создает крайне сомнительную репутацию", – сказал он.

По мнению депутата, публичность повышает общий уровень ответственности, поскольку с появлением реестра должники не смогут вести "двойную жизнь".

"Теперь же подобная информация становится доступной, что создает социальное давление и заставляет таких людей осознать свою "неполноценность" в глазах общества", – пояснил парламентарий.





Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Лично для меня тот, кто скрывает доходы и не участвует в содержании собственных детей, представляет крайнюю степень безответственности, и я не понимаю, как он может претендовать на уважение в обществе. Даже если отношения с матерью ребенка сложились плохо, дети остаются его кровными родственниками, и пренебрежение этой обязанностью недопустимо.

По замыслу, общественное осуждение должно мотивировать выплачивать задолженности, поскольку "грех" становится виден всем, добавил он.

"Однако здесь есть и системная проблема: механизм выплаты алиментов все еще находится на довольно архаичном уровне. Было бы логично, чтобы при наличии судебного решения алименты, подобно штрафам или госпошлинам, можно было бы оплачивать автоматически через "Госуслуги". Это позволит упростить контроль за выплатами и защитит самих алиментщиков от ситуаций, когда бывшие супруги впоследствии заявляют, что не получали денег, несмотря на факт передачи", – отметил Милонов.

В свою очередь, семейный психолог Юлия Метлова в разговоре с Москвой 24 согласилась, что публичность может поспособствовать погашению задолженности.

"Неуплата алиментов перестает быть чем-то скрытым, а человек – существо социальное, и у большинства внутри есть страх столкнуться с общественным неодобрением. У кого-то он сильнее, у кого-то слабее, но этот страх присутствует. Когда поведение, которое не одобряется обществом, становится видимым для других, это переживается как нечто неприятное и волнительное, даже тревожное", – подчеркнула специалист.

В качестве примера психолог привела исследование, связанное с так называемым эффектом наблюдателя.

"В одном из экспериментов в общественных местах просто размещали нарисованное изображение глаз, и люди начинали вести себя более социально приемлемо: например, реже мусорили, чаще соблюдали правила, более честно проводили оплаты. Даже символическое ощущение, что за человеком как будто наблюдают, меняет его поведение. И реестр работает похожим образом – он создает ощущение видимости и ответственности", – сказала эксперт.





Юлия Метлова семейный психолог Второй важный момент – появляется четкая обратная связь. Раньше многие неплательщики жили с ощущением, что их уклонение остается в тени. Но с появлением реестра ситуация несколько поменяется. Система фиксирует и делает информацию доступной, и это действительно может ускорить или приблизить выполнение обязательств.

При этом психолог отметила, что реестр – это не исправительная мера и не инструмент наказания. Он создает дополнительный контекст, в котором человек может задуматься о последствиях не только юридических, но и личных.

"Реестр может работать как напоминание о важном: ответственность за детей лежит на обоих родителях. При разводе люди перестают быть мужем и женой друг для друга, но они навсегда остаются родителями для своих детей", – добавила Метлова.

В то же время в реестре можно оказаться случайно, рассказала Москве 24 юрист Алла Георгиева.

"Возможны три основные ситуации: задолженность была, но полностью погашена, а данные не удалены; человек никогда не имел задолженности по алиментам, но попал в реестр; гражданин вообще не является плательщиком алиментов, но оказался в списке", – перечислила варианты эксперт.

По ее словам, для исправления ошибки необходимо обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) по месту регистрации или письменно, если личный визит затруднен. Нужно предоставить документы, удостоверяющие личность, и доказательства: при погашенном долге – подтверждение оплаты, а если алименты никогда не назначались – справку об отсутствии актовой записи о рождении детей.





Алла Георгиева юрист Обращение лучше оформлять письменно, чтобы этот факт был зафиксирован. Сроки рассмотрения точно не определены, но по общему правилу могут составлять до 30 дней. Если данные не исправлены, можно обжаловать бездействие пристава через вышестоящее управление ФССП или в судебном порядке.

В случаях, когда ошибка привела к реальным убыткам (например, срыв сделки из-за наличия в реестре), можно ставить вопрос об их взыскании и компенсации морального вреда. Ответчиком, как правило, будет служба судебных приставов, если ее сотрудники не обновили информацию вовремя, добавила эксперт.

Кроме того, к ответственности может быть привлечен и бывший супруг, если он умышленно скрыл факт погашения долга. Но на практике доказать это и получить значимую компенсацию сложно: процесс потребует времени и расходов, а сумма взыскания, скорее всего, будет невелика, заключила Георгиева.

