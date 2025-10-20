Депутат Милонов объяснил, что поможет улучшить демографию в России

В России могут отменить ограничения по начислению пенсионных баллов за декретный отпуск. Предполагается, что женщины смогут получать стаж за каждого ребенка. Подробнее – в материале Москвы 24.
"Просто работать мамой"
В России могут снять ограничения по начислению пенсионных баллов для матерей в декретном отпуске. Сейчас период ухода за ребенком до полутора лет учитывается в стаже не более шести лет и только на четверых детей. Соответствующий законопроект готовится к третьему чтению, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб "Парламентской газете".
"Так что работать мамой выгодно, чтобы в будущем получать неплохую пенсию. Государство показывает, что ценит этот труд", – отметила Бессараб.
Как пояснила парламентарий, на данный момент действует следующее правило: нестраховой стаж, когда взносы в Соцфонд не выплачиваются, но ИПК начисляется, ограничены. К таким периодам относят службу в армии, участие в СВО и отпуск по уходу за ребенком. В последнем случае за первого малыша начисляется 1,8 балла, за второго – 3,6, за третьего и четвертого – по 5,4. При этом при средней зарплате сегодня можно заработать около 4,3 балла в год.
Отвечая на вопросы о финансовой составляющей инициативы, депутат заверила, что беспокоиться не стоит, поскольку "есть резерв". Кроме этого, самые значимые государственные программы на 2026 год направлены в том числе и на поддержку семей.
Ранее в Госдуме предложили поднять детский прожиточный минимум до 25 тысяч рублей. Как подчеркнул автор инициативы, депутат Александр Аксененко, изменения предлагаются "с целью укрепления социальной стабильности и стимулирования демографического роста".
"Собственное счастье"
По мнению зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова, инициатива отмены ограничений по начислению пенсионных баллов за декретный отпуск указывает на то, что отношение государства к материнству стало более чутким.
"Что касается прямого влияния этой меры на демографию, то волшебной палочки в этом вопросе нет. Разумеется, чтобы решить проблему, важен комплекс мер, которые в совокупности создают благоприятный климат. В любом случае демография и решение о рождении детей – это не только вопрос социально-материальных благ. Если у человека в голове эгоизм и установка жить только для себя, никакие меры не помогут", – подчеркнул депутат в разговоре с Москвой 24.
Он отметил, что в социуме формируется искаженное отношение к родительству как к некой обязанности перед обществом.
В свою очередь, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов обратил внимание на уже существующие в пенсионной системе механизмы поддержки матерей.
"Период нахождения в декретном отпуске до 1,5 года засчитывается в страховой стаж, а многодетные матери получают право на досрочную пенсию – чем больше детей, тем раньше можно уйти. Эти меры учитывают социальный статус женщины и нагрузку, связанную с рождением и воспитанием", – сказал он в беседе с Москвой 24.
Эксперт также подчеркнул, что новые законодательные инициативы нужно направить на то, чтобы "решать реальные задачи".
"Они должны повысить уровень материального положения матерей в период выхода на пенсию. Это поможет снять потенциальные опасения быть бедными в старости из-за рождения детей", – объяснил Сафонов.
При этом эксперт отметил, что государство использует принцип профилактического повышения доходов малообеспеченных семей.
"При совокупном доходе ниже прожиточного минимума можно обратиться в органы социальной защиты за дополнительным пособием. Через Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС) выплачивается пособие по уходу за ребенком до 1,5 года: для работающих – 40% от среднего заработка, для неработающих – 40% от прожиточного минимума, максимальный размер составляет 18 454 рубля", – добавил он.
Кроме того, многодетные семьи имеют право на региональные льготы, бесплатный проезд, посещение выставок, питание в школах. В некоторых регионах при рождении ребенка предоставляется набор для новорожденного с одеялами, подгузниками и другими предметами ухода, заключил Сафонов.