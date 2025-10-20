Форма поиска по сайту

20 октября, 15:22

Общество
Депутат Милонов объяснил, что поможет улучшить демографию в России

Выгодная "работа"? Снимут ли ограничение начисления пенсионных баллов для мам в декрете

В России могут отменить ограничения по начислению пенсионных баллов за декретный отпуск. Предполагается, что женщины смогут получать стаж за каждого ребенка. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Просто работать мамой"

Фото: depositphotos/IgorTishenko

В России могут снять ограничения по начислению пенсионных баллов для матерей в декретном отпуске. Сейчас период ухода за ребенком до полутора лет учитывается в стаже не более шести лет и только на четверых детей. Соответствующий законопроект готовится к третьему чтению, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб "Парламентской газете".

Для начисления пенсии достаточно будет того, чтобы до первого декрета женщина хоть сколько-то отработала. Дальше она сможет просто работать мамой, рожать сколько угодно детей, быть при этом в декретном отпуске и набирать ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент. – Прим. ред.) для стажа, дающего право на пенсию.
Светлана Бессараб
член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

"Так что работать мамой выгодно, чтобы в будущем получать неплохую пенсию. Государство показывает, что ценит этот труд", – отметила Бессараб.

Как пояснила парламентарий, на данный момент действует следующее правило: нестраховой стаж, когда взносы в Соцфонд не выплачиваются, но ИПК начисляется, ограничены. К таким периодам относят службу в армии, участие в СВО и отпуск по уходу за ребенком. В последнем случае за первого малыша начисляется 1,8 балла, за второго – 3,6, за третьего и четвертого – по 5,4. При этом при средней зарплате сегодня можно заработать около 4,3 балла в год.

Отвечая на вопросы о финансовой составляющей инициативы, депутат заверила, что беспокоиться не стоит, поскольку "есть резерв". Кроме этого, самые значимые государственные программы на 2026 год направлены в том числе и на поддержку семей.

Ранее в Госдуме предложили поднять детский прожиточный минимум до 25 тысяч рублей. Как подчеркнул автор инициативы, депутат Александр Аксененко, изменения предлагаются "с целью укрепления социальной стабильности и стимулирования демографического роста".

"Собственное счастье"

Фото: depositphotos/prostooleh

По мнению зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова, инициатива отмены ограничений по начислению пенсионных баллов за декретный отпуск указывает на то, что отношение государства к материнству стало более чутким.

"Что касается прямого влияния этой меры на демографию, то волшебной палочки в этом вопросе нет. Разумеется, чтобы решить проблему, важен комплекс мер, которые в совокупности создают благоприятный климат. В любом случае демография и решение о рождении детей – это не только вопрос социально-материальных благ. Если у человека в голове эгоизм и установка жить только для себя, никакие меры не помогут", – подчеркнул депутат в разговоре с Москвой 24.

Он отметил, что в социуме формируется искаженное отношение к родительству как к некой обязанности перед обществом.

Люди перестали осознавать, что дети – это их собственное счастье. Это прежде всего благо для самих родителей, гораздо большее, чем что-либо другое.
Виталий Милонов
зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

В свою очередь, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов обратил внимание на уже существующие в пенсионной системе механизмы поддержки матерей.

"Период нахождения в декретном отпуске до 1,5 года засчитывается в страховой стаж, а многодетные матери получают право на досрочную пенсию – чем больше детей, тем раньше можно уйти. Эти меры учитывают социальный статус женщины и нагрузку, связанную с рождением и воспитанием", – сказал он в беседе с Москвой 24.

Эксперт также подчеркнул, что новые законодательные инициативы нужно направить на то, чтобы "решать реальные задачи". 

"Они должны повысить уровень материального положения матерей в период выхода на пенсию. Это поможет снять потенциальные опасения быть бедными в старости из-за рождения детей", – объяснил Сафонов.

Но рассматривать досрочную пенсию как инструмент стимулирования рождаемости социально необоснованно. Принимая решение о рождении ребенка, семьи оценивают текущее материальное положение и ближайшие перспективы. Сложно представить, чтобы женщина решилась на второго только из-за возможности выйти на пенсию на 2–3 года раньше, – это несерьезно. В этом контексте подобная инициатива бессмысленна и не повлияет на демографические решения.
Александр Сафонов
доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ

При этом эксперт отметил, что государство использует принцип профилактического повышения доходов малообеспеченных семей. 

"При совокупном доходе ниже прожиточного минимума можно обратиться в органы социальной защиты за дополнительным пособием. Через Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС) выплачивается пособие по уходу за ребенком до 1,5 года: для работающих – 40% от среднего заработка, для неработающих – 40% от прожиточного минимума, максимальный размер составляет 18 454 рубля", – добавил он.

Кроме того, многодетные семьи имеют право на региональные льготы, бесплатный проезд, посещение выставок, питание в школах. В некоторых регионах при рождении ребенка предоставляется набор для новорожденного с одеялами, подгузниками и другими предметами ухода, заключил Сафонов.

