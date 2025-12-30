Городские службы начали чистить столичные улицы от снега

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Городские службы приступили к уборке улиц от снега в Москве, сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

Специалисты непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. По мере выпадения осадков осуществляется сплошное механизированное прометание дорог, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл мероприятий повторяется в соответствии с погодными условиями.

При этом отдельное внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным платформам, транспортным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Несмотря на продолжающийся в столице снегопад, московские аэропорты работают штатно.

"Работаем в штатном режиме, рейсы прибывают и отправляются согласно расписанию", – сказала ТАСС представитель справочной службы Шереметьево.

Аналогичную информацию предоставили в Домодедово и Жуковском. Во Внуково уточнили, что отмен рейсов из-за метеоусловий нет, однако могут возникнуть небольшие задержки, связанные с противообледенительной обработкой самолетов.

В авиагавани добавили, что в связи со снегопадом "проводится патрульная чистка и обработка противогололедными реагентами перрона, взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов".

Для передвижения по городу 30 декабря Дептранс рекомендовал москвичам и туристам выбрать метро. В вечернее время ожидаются локальные затруднения в центре столицы, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях по направлению в область.