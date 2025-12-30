Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 18:42

Общество

Городские службы начали чистить столичные улицы от снега

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Городские службы приступили к уборке улиц от снега в Москве, сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

Специалисты непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. По мере выпадения осадков осуществляется сплошное механизированное прометание дорог, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл мероприятий повторяется в соответствии с погодными условиями.

При этом отдельное внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным платформам, транспортным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Несмотря на продолжающийся в столице снегопад, московские аэропорты работают штатно.

"Работаем в штатном режиме, рейсы прибывают и отправляются согласно расписанию", – сказала ТАСС представитель справочной службы Шереметьево.

Аналогичную информацию предоставили в Домодедово и Жуковском. Во Внуково уточнили, что отмен рейсов из-за метеоусловий нет, однако могут возникнуть небольшие задержки, связанные с противообледенительной обработкой самолетов.

В авиагавани добавили, что в связи со снегопадом "проводится патрульная чистка и обработка противогололедными реагентами перрона, взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов".

Для передвижения по городу 30 декабря Дептранс рекомендовал москвичам и туристам выбрать метро. В вечернее время ожидаются локальные затруднения в центре столицы, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях по направлению в область.

Сугробы могут вырасти до 30 сантиметров в Москве к Новому году

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика