30 декабря, 18:42Общество
Городские службы начали чистить столичные улицы от снега
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Городские службы приступили к уборке улиц от снега в Москве, сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.
Специалисты непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. По мере выпадения осадков осуществляется сплошное механизированное прометание дорог, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл мероприятий повторяется в соответствии с погодными условиями.
При этом отдельное внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным платформам, транспортным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
Несмотря на продолжающийся в столице снегопад, московские аэропорты работают штатно.
"Работаем в штатном режиме, рейсы прибывают и отправляются согласно расписанию", – сказала ТАСС представитель справочной службы Шереметьево.
Аналогичную информацию предоставили в Домодедово и Жуковском. Во Внуково уточнили, что отмен рейсов из-за метеоусловий нет, однако могут возникнуть небольшие задержки, связанные с противообледенительной обработкой самолетов.
В авиагавани добавили, что в связи со снегопадом "проводится патрульная чистка и обработка противогололедными реагентами перрона, взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов".
Для передвижения по городу 30 декабря Дептранс рекомендовал москвичам и туристам выбрать метро. В вечернее время ожидаются локальные затруднения в центре столицы, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях по направлению в область.
Сугробы могут вырасти до 30 сантиметров в Москве к Новому году