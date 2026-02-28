28 февраля, 09:39Происшествия
Число жертв крушения самолета в Боливии выросло до 20
Фото: AP Photo/Juan Karita
Число жертв крушения военного самолета в Боливии выросло до 20, сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.
"По меньшей мере 20 человек погибли в результате крушения боливийского военного грузового самолета недалеко от столицы Ла-Паса", – говорится в публикации агентства.
Самолет C-130 Hercules, принадлежащий ВВС Боливии, рухнул на шоссе в городе Эль-Альто. Более 10 автомобилей были уничтожены, на месте ЧП работала пожарная служба.
По предварительной информации, воздушное судно перевозило купюры по заказу Центробанка страны. Точное количество пострадавших устанавливается.
