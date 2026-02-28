Число жертв крушения самолета в Боливии выросло до 20

Фото: AP Photo/Juan Karita

Число жертв крушения военного самолета в Боливии выросло до 20, сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.

"По меньшей мере 20 человек погибли в результате крушения боливийского военного грузового самолета недалеко от столицы Ла-Паса", – говорится в публикации агентства.

Самолет C-130 Hercules, принадлежащий ВВС Боливии, рухнул на шоссе в городе Эль-Альто. Более 10 автомобилей были уничтожены, на месте ЧП работала пожарная служба.

По предварительной информации, воздушное судно перевозило купюры по заказу Центробанка страны. Точное количество пострадавших устанавливается.