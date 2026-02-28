Форма поиска по сайту

28 февраля, 15:39

Политика

Франция запросила срочный созыв Совбеза ООН из-за ситуации вокруг Ирана

Фото: 123RF.com/barmalini

Франция требует срочного созыва Совбеза ООН из-за ситуации вокруг Ирана. Об этом в соцсети Х сообщил французский лидер Эммануэль Макрон.

"Я нахожусь в тесном контакте с нашими партнерами в Европе и на Ближнем Востоке", – написал он.

Макрон подчеркнул, что Франция готова задействовать необходимые средства для защиты своих ближайших партнеров в ответ на их обращения, однако не уточнил, о каких именно странах идет речь.

По его мнению, "развязывание войны между США, Израилем и Ираном влечет за собой серьезные последствия для международного мира и безопасности". Он призвал прекратил эскалацию.

В результате удара Израиля по начальной школе для девочек в иранском Минабе погиб 51 человек, еще 60 получили травмы, передает агентство Tasnim со ссылкой на местные власти. Издание ISNA утверждает, что в результате удара учебное заведение было разрушено, десятки учеников оказались под завалами.

По данным СМИ, в городе Абийек в провинции Казвин на севере Ирана погиб ученик школы после удара по зданию образовательного учреждения. Кроме того, несколько школьников получили ранения, им оказана медпомощь в больнице.

Более того, указали журналисты, главнокомандующий иранской армией генерал-лейтенант Амир Хатами не пострадал, он продолжает управлять войсками.

Экс-президент Исламской Республики Махмуд Ахмадинежад в порядке, ракетному удару подвергся только дом его охраны, рассказал РИА Новости иранский осведомленный источник.

В пресс-службе правительства Исламской Республики заявили о наличии достаточных запасов товаров первой необходимости, топлива и лекарств после американо-израильской атаки. Там указали, что местные власти приняли необходимые меры заранее. Медучреждения, аптеки и банки продолжат работу, а университеты и школы будут закрыты до дальнейшего уведомления.

В то же время погибших и пострадавших от ударов по американской базе в Бахрейне нет, указал телеканал Fox News со ссылкой на источник в администрации США.

Собеседник канала также фактически опроверг информацию о том, что целями Соединенных Штатов и Израиля было руководство Исламской Республики. Он подчеркнул, что еврейское государство наносило удары по руководителям Ирана, а Штаты – только по военным объектам, "представляющим непосредственную угрозу".

Израиль и США ударили по Ирану 28 февраля, после чего в Исламской Республике объявили чрезвычайное положение.

Спустя время Тегеран провел ответную атаку. Она затронула Тель-Авив, а также американские базы Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

МИД России потребовал немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования. Москва готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права.

В свою очередь, российское посольство в Тель-Авиве на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке призвало граждан РФ по возможности покинуть территорию еврейского государства до нормализации обстановки.

