Армия Израиля заявила о завершении очередной серии ударов по Ирану

Фото: depositphotos/adameq2

Израильские истребители завершили очередную серию ударов по западной и центральной частям Ирана, поразив более чем 30 целей. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.

Удары наносились по системам ПВО, ракетным установкам, военным командным центрам, а также по местам дислокации баллистических ракет. Утверждается, что эти удары еще больше усугубили разрушение военной инфраструктуры Ирана.

"ЦАХАЛ будет продолжать разрушать баллистические ракеты и системы противовоздушной обороны, принадлежащие иранскому террористическому режиму", – говорится в сообщении армии.

Израиль совместно с США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в исламской республике объявили чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В результате обстрелов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, он скончался после удара по его резиденции утром 28 февраля. Правительство Ирана объявило 40-дневный траур.

Президент США Дональд Трамп назвал смерть Хаменеи единственным шансом для иранского народа "вернуть свою страну". Вместе с тем американский лидер заявил, что интенсивные и точечные бомбардировки в Иране будут продолжаться без перерыва в течение всей недели или "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".