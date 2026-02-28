Волонтер из Ставропольского края погиб при атаке украинского дрона в ЛНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

58-летний волонтер из Ставропольского края погиб в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По его информации, украинский дрон атаковал два гражданских автомобиля в Марковском муниципальном округе. Это были транспортные средства волонтеров, которые привезли в ЛНР гуманитарную помощь.

Помимо погибшего, в ходе атаки ранения получили женщина и мужчина из Москвы и Подмосковья, они тоже были волонтерами. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем в результате удара украинского беспилотника по легковому автомобилю в поселке Дубовое. Мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения шеи и ноги. Врачи уже оказали ему необходимую медпомощь, лечение он продолжит амбулаторно.