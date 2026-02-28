Лавров обсудил ситуацию вокруг Ирана с главой МИД Катара

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани, обсудив с ним ситуацию вокруг Ирана. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство России.

Стороны выступили за прекращение любых военных действий, которые рискуют дестабилизировать весь регион, отмечает пресс-служба ведомства.

Они также подтвердили необходимость срочно вернуться к политико-дипломатическому процессу с целью урегулирования всех проблем между США, Израилем и Ираном на основе принципов Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия. При этом важно, чтобы все стороны учитывали законные интересы арабских государств Персидского залива, отмечает МИД РФ.

"Лавров подтвердил известную российскую инициативу о формировании архитектуры коллективной безопасности в зоне залива", – говорится в сообщении.

Израиль совместно с США атаковали Иран 28 февраля, после чего в Исламской Республике объявили чрезвычайное положение. В ответ на это Иран нанес ответные удары по Израилю, а также военным базам США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

На фоне атак Израиль и Иран закрыли воздушное пространство. Все гражданские аэропорты прекратили работу. В связи с этим российские авиакомпании временно не будут выполнять рейсы в Израиль и Иран.

Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, подтвердил, что США начали "масштабную операцию" против Ирана. По его словам, действия Ирана напрямую угрожали США, в том числе американским войскам и военным базам за рубежом, а также союзникам Штатов в Европе.

Лавров ранее провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи. В ходе беседы российский дипломат осудил "ничем не спровоцированные" атаки США и Израиля. Российский министр также заявил о необходимости немедленно прекратить агрессию против Ирана и вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Глава МИД указал на готовность РФ содействовать поиску мирного решения, в том числе в рамках СБ ООН.