Правительство РФ обязало маркировать колбасу и мясо с 1 марта

Фото: depositphotos/-S._E-

Мясо и колбасные изделия с 1 марта 2026 года войдут в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в государственной системе "Честный знак". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Согласно заявлению, средства идентификации необходимо будет наносить также на субпродукты, продукцию из мяса птицы в потребительской упаковке. Кроме того, маркировке будут подлежать продукты из мяса для детского питания.

В кабмине подчеркнули, что решение направлено на борьбу с нелегальным оборотом такой продукции. Потребители, в свою очередь, смогут получать полную информацию о товаре и проверять законность его реализации через мобильное приложение "Честный знак".

Ранее в ГД предложили ввести маркировку "18+" для мармеладных конфет с таурином, которые продаются на маркетплейсах. Глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов подчеркнул, что начать следует именно с интернет-площадок, а затем сформировать универсальные критерии и на уровне государства решить, какие именно продукты стоит ограничить. Депутат указал, что речь идет не только о кондитерских изделиях, но и о напитках.