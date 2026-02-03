В ГД предложили ввести маркировку "18+" для конфет с таурином на маркетплейсах

Фото: 123RF.com/yuliyakhvosch

Для мармеладных конфет с таурином, которые продаются на маркетплейсах, необходимо ввести маркировку "18+" по аналогии с конфетами с алкоголем. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявил глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщили, что российские школьники стали покупать мармелад с таурином и кофеином без проверки паспорта. Утверждалось, что так производители якобы обходят запрет на продажу энергетиков детям.

В публикациях говорилось, что на пачках мармелада, внешне схожих с энергетиками, нет возрастного ценза, но есть подпись, что товар не рекомендуется употреблять лицам до 18 лет.

Леонов подчеркнул, что он против того, чтобы дети покупали такую продукцию, равно как и конфеты с алкоголем.

"Здесь нужен комплексный и универсальный подход к содержанию алкоголя в тех же кондитерских изделиях, а также к содержанию таурина в энергетических напитках", – уверен парламентарий.

По его мнению, начать следует именно с маркетплейсов, а затем сформировать универсальные критерии и на уровне государства решить, какие именно продукты стоит ограничить. Депутат указал, что речь идет не только о кондитерских изделиях, но и о напитках.

"Я думаю, что мы в комитете по охране здоровья будем эту проблему изучать, очень подробно изучим и предложим решение", – подчеркнул он.

В частности, комитет ГД уже направил обращение в Роспотребнадзор, но ответа пока не получил. Также депутат задался вопросом о том, что именно считать конфетами с алкоголем или таурином.

Он привел в пример ситуацию, когда на упаковке упоминается таурин, но на деле там его либо нет, либо его концентрация столь мала, что не влияет на здоровье. Поэтому важно обращать внимание на концентрацию этих веществ в составе конфет, подчеркнул Леонов.

"Если их очень мало, то есть абсолютно незначительное количество, то это вполне может быть безопасно. Но в рекламных целях, с тем, чтобы дети это покупали, конфеты с энергетиками могут распространяться, но это не факт, что у них есть такой эффект. Поэтому тут надо разбираться с этим", – резюмировал депутат.

Ранее в ГД предложили ограничить использование образа алкоголя в доступных детям товарах. Авторы инициативы обратили внимание, что в России запрещено производство пищевой продукции, которая имитирует сигареты и другие табачные изделия. При этом запрет не распространяется на алкоголь, поэтому в магазинах представлены товары, эксплуатирующие алкогольную тематику, хотя они ориентированы на детей.

