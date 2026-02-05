Четыре человека пострадали из-за ЧП на шахте "Садкинской" в Ростовской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В результате детонации одного из зарядов в подготовительном забое на шахте "Садкинской" в Ростовской области пострадали четыре человека. Об этом сообщили в правительстве региона.

"Произошел локальный несчастный случай", – уточнили власти.

Сотрудники военизированной горноспасательной части незамедлительно предоставили пострадавшим необходимую первую помощь и организовали их эвакуацию на поверхность, откуда тех направили в медицинское учреждение.

Весной прошлого года в этой же шахте произошло обрушение породы. В момент обвала в забое находилось около 75 человек. Все они были выведены на поверхность, однако двое горняков оказались заблокированы под завалами.

Спасение пострадавших стало сложной и продолжительной операцией, занявшей около 20 часов и потребовавшей прокладки обходного тоннеля. По факту обрушения было возбуждено уголовное дело.