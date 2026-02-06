Форма поиска по сайту

06 февраля, 16:03

Происшествия
РИА Новости: более 2 млн рублей хотят взыскать с "поволжского маньяка"

Более 2 млн рублей могут взыскать с "поволжского маньяка"

Фото: телеграм-канал "Следком"

С пожизненно осужденного "поволжского маньяка" Радика Тагирова взыскивают более 2 миллионов рублей ущерба от преступлений, кредитов и процессуальных издержек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

Согласно судебным материалам, в 2024 году суд постановил взыскать с Тагирова 1,65 миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу семей его жертв и еще 70 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба.

В документах приставов говорится, что в феврале прошлого года на осужденного завели 4 исполнительных производства по исполнительным листам, которые выдал Верховный суд Татарстана. По ним с мужчины требуют 1,72 миллиона рублей ущерба, "причиненного преступлением физическим и юридическим лицам".

Более того, в августе 2023 и марте 2024 года микрокредитные организации подали против "поволжского маньяка" иски в суд "о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору". Исковые заявления были удовлетворены. Таким образом, по судебным приказам приставы завели производства о взыскании с осужденного почти 41 тысячи рублей, указано в материалах.

Помимо этого, с Тагирова взыскивается свыше 184 тысяч рублей "задолженности по ИД" с исполнительным сбором в более чем 5 тысяч рублей. Он также должен 60 тысяч рублей процессуальных издержек в доход государства с исполнительным сбором 4,2 тысячи рублей.

В результате общая сумма задолженности "поволжского маньяка" превысила 2,014 миллиона рублей.

Тагирова задержали в 2020 году. Его обвинили в убийстве 2 и более лиц из корыстных побуждений и покушении на убийство.

По информации следствия, мужчина совершал преступления с марта 2011 по октябрь 2012 года в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иванове, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве.

Тагиров притворялся работником коммунальной службы и проникал в квартиры одиноких пожилых женщин. После удушения жертв он похищал деньги и другие ценности.

В 2024 году Верховный суд Татарстана приговорил "поволжского маньяка" к пожизненному заключению. Его признали виновным в совершении 31 убийства, 3 покушений на убийство и 34 разбойных нападений. Первые 10 лет Тагиров будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии особого режима.

