Подозреваемый в убийстве 26 пенсионерок в Приволжье рассказал, почему шел на преступления

В Татарстане задержали мужчину, который подозревается в совершении 26 убийств пенсионерок. На протяжении почти 10 лет ему удавалось скрываться от оперативников. За помощь в поиске маньяка было объявлено вознаграждение в три миллиона рублей. Рассказываем, как он втирался в доверие к престарелым женщинам, как подозреваемый объясняет причину своих поступков и что известно о его личной жизни.

Маньяка искали почти десять лет

Подозреваемого 38-летнего Радика Тагирова искали на протяжении почти 10 лет. В прессе его окрестили Поволжским маньяком. Свои преступления он совершал на территории Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. На данный момент подозреваемый задержан.





Светлана Петренко официальный представитель СК РФ В результате кропотливой и планомерной работы следственно-оперативной группы в составе следователей Главного следственного управления и криминалистов СК России, сотрудников ФСБ России и Главного управления уголовного розыска МВД России установлен и задержан 38-летний житель Казани Радик Тагиров. Подозреваемый дает признательные показания.

Жертвами маньяка становились женщины пенсионного возраста. На допросе Тагиров рассказал, что ловил их в основном возле магазинов и провожал до дома. "Иногда звали, иногда напрашивался. Представлялся сотрудником управляющей компании, чистящей вентиляционные шахты. Потом душил, накидывал руку со стороны спины и держал до тех пор, пока не упадет", – сообщил подозреваемый.

Тагиров рассказал, что убивал удушением, потому что этот способ был "тихий, быстрый, безболезненный для них". Точное количество жертв он вспомнить не смог и узнал "только из новостей". По его словам, на совершение убийства его подтолкнул голод, жизнь на улице и возможность получить легкие деньги.





Радик Тагиров подозреваемый в серийных убийствах Кушать хотел. На улице жил.

После удушения пенсионерок подозреваемый похищал деньги и украшения, найденные в квартирах. На вопрос, зачем он пошел на преступления, Тагиров ответил: "Можно было и не убивать, но я почему-то этого не делал".

В ноябре 2011 года в городе Волжске была задушена 80-летняя старушка проводом от утюга. После серии аналогичных убийств на сайте следственного управления СК России по Республике Марий Эл появилось сообщение о том, что за информацию о маньяке объявлено вознаграждение в размере 1 миллиона рублей.

Оперативникам никак не удавалось выйти на след преступника, и в 2017 году размер вознаграждения увеличили до трех миллионов рублей. Сообщалось, что подозреваемый мужчина был приятен, вежлив и легок в общении, поэтому без проблем располагал к себе пенсионерок в возрасте от 75 до 90 лет. По некоторым данным, одной из жертв маньяка в Казани в 2011 году удалось выжить, но описать напавшего на нее мужчину она не смогла, так как была слепа.

Известно, что подозреваемый был ранее судим за кражу и освободился из колонии в 2010 году. Установить его причастность к серии преступлений удалось благодаря проведению более 10 тысяч сравнительных генетических экспертиз и анализу мест преступлений.

Знакомый – о личной жизни подозреваемого

Бывший коллега подозреваемого рассказал Москве 24 некоторые подробности его жизни. По его словам, мужчина никогда не создавал впечатления агрессивного или злого человека, был "обычным, веселым мужиком", много шутил. Тагиров занимался самбо. "В принципе, не особо вспыльчивый, спортсмен же. Но придушить мог, если лезли", – отметил бывший коллега.

По словам знакомого, отец мужчины работал в морге, да и сам Тагиров не раз намекал, что тоже связан с покойниками.





бывший коллега подозреваемого Смех у него такой неприятный иногда был и шутки. Мы на производстве памятники делали. Он тогда и говорил, что, мол, династия, батя с покойниками работал и он, мол, по тому же профилю.

Кроме того, знакомый рассказал о странном сожительстве Тагирова. "Там как-то пошли слухи, что он живет с мужчиной, еще вроде какой-то инцидент в душевой был, но я не видел сам. А так он с работы вместе с учетчицей ходил, но вряд ли у них что было, ей лет 60, наверное, тогда было", – сообщил бывший коллега подозреваемого.

В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании Тагирову меры пресечения в виде заключения под стражу.

Наталья Лоскутникова, Анастасия Павелко