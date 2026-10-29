Число погибших при столкновении двух поездов в Испании возросло до 69 человек

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Жертвами железнодорожной катастрофы в испанской провинции Толедо стали 69 человек. Об этом журналистам заявил глава правительства автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсиа-Пахе.

Столкновение двух поездов в центральной части Испании произошло утром 28 октября. Два вагона сошли с рельсов и упали с насыпи.

Пострадали 179 человек. Серьезные травмы получили около 50 из них. Кроме того, пропавшими без вести числятся три гражданки Италии.

Авария стала причиной перебоев в движении более 100 составов. В связи с трагедией в Испании объявили трехдневный национальный траур.

СМИ писали, что причиной аварии могла стать ошибка оператора железнодорожной сети на фоне сбоя системы безопасности. Из-за неполадок движение поездов остановили, но переход на ручное управление мог его возобновить, и это привело к катастрофе. При этом работник, который ремонтировал систему безопасности, не сообщил об опасном сближении поездов.