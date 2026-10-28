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28 октября, 13:23

Происшествия

Не менее 50 человек погибли и 179 пострадали при столкновении поездов в Испании

Фото: MAX/Baza

Число погибших при столкновении двух поездов в испанской провинции Толедо выросло до 50 человек. Еще 179 пассажиров пострадали, сообщил телеканал Antena 3 со ссылкой на службу гражданской обороны Кастилии – Ла-Манчи.

Как уточнила пресс-секретарь правительства автономного сообщества Эстер Падильи, в двух поездах находились в общей сложности 544 пассажира.

"В поезде Iryo № 6076 было 146 пассажиров и один младенец, а в поезде № 2080 было 397 пассажиров", – рассказала она в интервью телеканалу RTVE.

Авария произошла утром 28 октября в районе населенного пункта Урда. При столкновении два вагона сошли с рельсов.

Согласно предварительной версии, причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка. Произошел сбой в системе безопасности, в связи с чем движение поездов было автоматически остановлено. Неисправность устраняли в ручном режиме. После возобновления движения оператор не предупредил поезд о приближении другого состава.

Председатель правительства Испании Педро Санчес, комментируя произошедшее, заявил, что потрясен. Он подчеркнул, что находится в постоянном контакте с министром транспорта Оскаром Пуэнте и с региональными властями. На месте аварии работают экстренные службы.

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