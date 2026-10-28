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28 октября, 17:56

Культура

Диана Гурцкая рассказала о начале преподавательской карьеры

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Народная артистка РФ Диана Гурцкая решила начать преподавать ради подопечных Центра социальной интеграции ее имени. Об этом она рассказала РИА Новости.

"Я помогаю детям – в этом моя задача", – сказала артистка.

По ее словам, раньше она не думала преподавать: считала это даром от Бога и сомневалась в себе. Гурцкая приступила к делу, когда поняла, что может делиться опытом, особенно с незрячими ребятами. Певица отметила, что учит детей самостоятельности.

"Мне очень важно услышать мнение ребенка, я не хочу его ломать", – подчеркнула она.

Гурцкая не навязывает собственные решения и подчеркивает, что правило "как сказал преподаватель – так и будет" на ее занятиях не работает. Обучение она называет творческим процессом: хочет, чтобы дети сами выбирали репертуар и могли аргументировать выбор.

Ранее народный артист РФ Игорь Бутман рассказал о планах создать первый в России специализированный джазовый вуз. Согласно его замыслу, преподавать там будут как отечественные, так и зарубежные музыканты.

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