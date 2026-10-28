Джазмен Игорь Бутман назвал Shaman джазовым певцом

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Народный артист России, джазмен Игорь Бутман на своем юбилейном концерте назвал Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) джазовым певцом, передает Пятый канал.

Бутман пригласил Shaman и Александра Ревву спеть на своем шоу.

"Shaman – просто вылитый вновь родившийся джазовый певец. Так же, как и Александр Ревва. Мы играем, хотя и его песню, но в аккомпанементе джазового оркестра она звучит новыми красками", – заявил Бутман.

В начале октября он рассказал о планах создать первый в России специализированный джазовый вуз. По его замыслу, преподавать там будут как отечественные, так и зарубежные музыканты.

При разработке концепции джазмен опирался на опыт школы Беркли в Бостоне, которую назвал одним из самых известных учебных заведений в сфере неклассической музыки. Бутман уверен, что создание вуза расширит возможности профессиональной подготовки исполнителей джаза, рока и поп-музыки.

Ранее Shaman опубликовал ролик, на котором побрился топором. Также музыкант назвал себя русским мужиком. Часть аудитории одобрила такой образ, назвав певца "настоящим мужчиной", но другие зрители сочли происходящее чрезмерно провокационным.