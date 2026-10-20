Певец Shaman побрился топором и назвал себя русским мужиком

Фото: телеграм-канал SHAMAN

Музыкальный исполнитель Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.), опубликовал ролик, на котором побрился топором. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на публикацию певца.

"Я русский мужик", – подписал кадры артист.

Часть аудитории одобрила такой образ, назвав певца "настоящим мужчиной" и "красавчиком". Другие зрители сочли происходящее чрезмерно провокационным и восприняли действия певца как издевку.

Ранее артист устроил символическое прощание с кожаными штанами, которые годами были визитной карточкой его сценического образа. Он сжег их в русской печи, объявив, что "настало время перемен". Тогда артист пообещал, что больше эти штаны на нем не увидят, и приурочил перемены к 35-летию, которое отметит большим сольным концертом в Кремле 22 ноября.