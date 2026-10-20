Троих подростков обвинили в совершении теракта в Краснодарском крае

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В Краснодарском крае трое несовершеннолетних в возрасте 15, 16 и 17 лет предстанут перед судом по обвинению в совершении теракта. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По версии следствия, один из подростков получил в мессенджере предложение устроить поджог на объектах транспортной инфраструктуры за денежное вознаграждение и привлек к этому своих знакомых. Молодые люди добыли бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и ночью 24 сентября облили содержимое релейного шкафа на перегоне станций Горячий Ключ – Долина Очарования, после чего совершили поджог.

Вскоре их задержали. Всем троим предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Екатеринбурге задержали 17-летнего юношу, который подозревается в поджоге двух полицейских машин. По данным СК, подросток действовал по указанию кураторов, с которыми общался в интернете. Противоправные действия пресек правоохранитель, применивший табельное оружие.