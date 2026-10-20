Верховный суд РФ не признал СМС-код достаточным согласием на оформление кредита

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Верховный суд России (ВС РФ) не признал ввод кода из СМС-сообщения достаточным согласием на оформление кредита, вся сумма которого незамедлительно переводится на чужой счет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на определение высшей судебной инстанции.

Поводом стал иск жителя Москвы, добивавшегося аннулирования кредитного договора. По словам истца, телефонные мошенники получили код из СМС-сообщения, после чего на него оформили кредит, а деньги перевели третьему лицу.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций встали на сторону банка, полагая, что у него были все основания считать истца действовавшим самостоятельно, так как коды при дистанционном оформлении договора в январе 2022 года вводил он сам. Заемщик настаивал, что волеизъявления на заключение договора не выражал, и обратился с жалобой в Верховный суд.

Высшая судебная инстанция изучила доводы и поддержала истца. Ссылаясь на позицию Конституционного суда, ВС отметил: банку следует принимать повышенные меры предосторожности, если кредит оформляется дистанционно и сразу поступает требование о перечислении денег в пользу третьего лица. По материалам дела, между зачислением 751 тысячи рублей на счет заемщика и перечислением всей суммы прошло менее пяти минут.

В частности, банку следовало установить, что порядок подписания договора соблюден, и обеспечить безопасность дистанционного предоставления услуг, а также надлежащим образом идентифицировать клиента. При этом суду первой инстанции следовало выяснить, действовал ли банк с достаточной степенью заботливости и осмотрительности, которые ожидаются от профессионального участника гражданского оборота.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила определения апелляционной и кассационной инстанций и направила дело на новое апелляционное рассмотрение.

Ранее в МВД предупреждали, что злоумышленники, получив доступ к аккаунту на портале "Госуслуги", способны оформить от имени жертвы кредит или микрозайм, а также продать ее персональные данные. Кроме того, они способны получить за гражданина налоговый вычет: через его личный кабинет налогоплательщика оформить выплату и указать собственный банковский счет.

