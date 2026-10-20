Росздравнадзор опроверг проблемы с онкопрепаратами на основе гозерелина

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Признаков дефицита онкопрепаратов на основе гозерелина в России нет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что лечение онкобольных в России якобы оказалось под угрозой из-за кризиса в Европе. На фоне сокращения поставок пациенты не могут получить бесплатный гозерелин, утверждали журналисты.

В Росздравнадзоре опровергли эту информацию и указали, что лекарства производятся и поставляются в лечебную сеть в нормальном режиме. За 9,5 месяца 2026 года в гражданский оборот ввели около 627 тысяч упаковок лекарств гозерелина. За весь 2025-й этот показатель составил около 540 тысяч упаковок.

Ранее СМИ писали о якобы нехватке капецитабина, который применяют при лечении рака желудка, пищевода и молочной железы. В свою очередь в Росздравнадзоре говорили, что поставки препарата идут без перебоев. На тот момент в аптечных и медицинских организациях находилось свыше 77,7 тысячи упаковок препарата.

