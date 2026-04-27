Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 11:25

Общество

Правительство РФ утвердило новый перечень стратегически значимых лекарств

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Правительство РФ утвердило новый перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС). Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами РФ.

Он напомнил, что к СЗЛС относятся препараты, которые применяются в первую очередь для помощи тем, кто борется с различными тяжелыми заболеваниями, в том числе с онкологией.

В обновленный список включены 206 наименований. Среди них – лекарства из списка жизненно важных, вакцины, входящие в нацкалендарь профилактических прививок, препараты крови и кровезаменители, препараты для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний и болезней, представляющих опасность для окружающих.

Премьер-министр заверил, что в стране продолжат повышать долю собственных разработок и расширять возможности российской фармацевтической отрасли, чтобы исключить сбои поставок лекарств в аптеки и больницы, а также укрепить технологический суверенитет. От этого, по его словам, зависит качество жизни россиян.

Вместе с тем в России расширили перечень медизделий, подлежащих обязательной маркировке в государственной системе "Честный знак". С 1 сентября это коснется упаковки шприцев, медицинских салфеток, пробирок, масок, воздухоочистителей и других товаров.

"Новости дня": новое отечественное средство от рака крови появится в России

Читайте также


властьобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика