Лавров и Фидан обсудят в Москве ситуацию на Ближнем Востоке

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Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит с турецким коллегой Хаканом Фиданом в ходе его визита в Москву 15–17 июня ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку в Черноморском регионе. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В рамках переговоров министры поднимут вопросы о содействии новым сирийским властям в налаживании в стране политического диалога и возвращении социально-экономической жизни.

"Отдельный акцент планируется сделать на перспективах расширения взаимодействия в Закавказье, включая разблокирование транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтное восстановление региона. Россия и Турция заинтересованы в мирном и предсказуемом Южном Кавказе", – говорится в сообщении.

Особое место в повестке будет уделено двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству. Лавров и Фидан обратят внимание на вопросы диверсификации товарообмена между государствами и создания благоприятной среды для улучшения банковского обслуживания.

Кроме того, на встрече они обсудят ход строительства АЭС "Аккую" и эксплуатацию газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток".

Перед переговорами с Фиданом Лавров посетит Минск с рабочим визитом 14–15 июня, где его примет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Также у главы МИД запланированы переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым и возложение венка к Монументу Победы по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

