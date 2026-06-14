Умер экс-командир "Альфы", освобождавший заложников в Буденновске

Фото: телеграм-канал "ВЕТЕРАНЫ ГРУППЫ "АЛЬФА". Жизнь и Честь"

Экс-командир спецподразделения "Альфа", генерал-лейтенант Александр Гусев умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ассоциации ветеранов подразделений антитеррора "Альфа" и общественной организации ветеранов подразделений специального назначения "Единство".

Гусев умер 13 июня, накануне очередной годовщины захвата заложников в Буденновске, где сотрудники спецподразделения под его руководством спасали людей из рук террористов.

Он родился в 1946 году в Москве. В 1965 году окончил Московское суворовское военное училище, а в 1968 году – Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. Заступил на службу в органы государственной безопасности, также обучался в Военной академии имени Фрунзе.

С 1968 по 1989 годы служил в Кремлевском полку спецназначения КГБ СССР. Также с 1984 по 1987 годы был первым заместителем командира полка и начштаба, а с 1989 по 1995 годы был заместителем коменданта Кремля.

В 1995 году возглавил управление "А" ФСБ России. Покинул пост в 1998 году, а в 1999 году вышел в отставку. За время работы в подразделении "Альфа" Гусев руководил операциями по освобождению заложников при терактах в Буденновске, Махачкале и Москве в 1995 году, во время теракта в Кизляре в 1996 году и во многих других.

