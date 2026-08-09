09 августа, 21:11Происшествия
285 украинских дронов уничтожены над Россией за день
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 воскресенья, 9 августа, перехватили и уничтожили 285 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Орловской и Калужской областей, Московского региона, Башкирии и Крыма, перечислили в ведомстве.
Ранее ВС РФ ударили по железнодорожной инфраструктуре, используемой в интересах украинских войск. Атака велась с использованием дронов "Герань".
В результате поражены ж/д кран, ремонтно-восстановительный поезд и локомотив в Харьковской области, локомотив в Днепропетровской области, а также локомотив в Сумской области.