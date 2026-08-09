285 украинских дронов уничтожены над Россией за день

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 воскресенья, 9 августа, перехватили и уничтожили 285 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Орловской и Калужской областей, Московского региона, Башкирии и Крыма, перечислили в ведомстве.

Ранее ВС РФ ударили по железнодорожной инфраструктуре, используемой в интересах украинских войск. Атака велась с использованием дронов "Герань".

В результате поражены ж/д кран, ремонтно-восстановительный поезд и локомотив в Харьковской области, локомотив в Днепропетровской области, а также локомотив в Сумской области.