Число погибших после атаки БПЛА на Белгород выросло до 5

Фото: МАХ/"Александр Шуваев"

Число погибших в результате ночной атаки украинских БПЛА на Белгород увеличилось до 5 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального оперштаба.

При разборе конструкций многоквартирного дома, в котором был пожар, обнаружили тело погибшего мужчины. Еще один мужчина, находящийся в крайне тяжелом состоянии, скончался в больнице.

"Врачи боролись за его жизнь до последнего, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", – говорится в сообщении.

Белгород подвергся массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ ночью 9 августа. В результате пострадали 25 человек. Один ребенок госпитализирован. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Также из-за атаки произошли возгорания припаркованных автомобилей, двух многоквартирных и частного домов. После случившегося были организованы пункты временного размещения, в которых находятся 26 жителей города.

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте.

