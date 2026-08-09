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09 августа, 13:25

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АТОР: массового вывоза туристов из-за тайфуна "Долфин" в Китае нет

Массового вывоза туристов из-за тайфуна "Долфин" в Китае нет – АТОР

Фото: AP Photo/Billy H.C. Kwok

Массового вывоза российских туристов и прекращения туров в Китай из-за тайфуна "Долфин" не происходит, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ассоциации отметили, что туроператоры точечно корректируют программы в зависимости от маршрута и ситуации в конкретном регионе. О приближении тайфуна было известно заранее, что позволило скорректировать программы и подготовить альтернативную логистику для туристов.

"Не первый раз работаем с тайфунами в Азии. Просто в этом году они пошли чуть раньше, чем мы ожидали", – отметила исполнительный директор туроператора China Travel Анастасия Витушинская.

По прогнозам синоптиков, влияние тайфуна сохранится до вторника, 11 августа, после чего он будет постепенно ослабевать, добавили в ассоциации.

Ранее в КНР выпустили предупреждение красного, наивысшего уровня в связи с приближением тайфуна "Долфин". Согласно прогнозам, стихия выйдет на сушу между городским уездом Саньмэнь провинции Чжэцзян и городским уездом Фудин провинции Фуцзянь вечером 9 августа.

Ожидается, что скорость ветра составит 38–45 метров в секунду. В связи с этим правительства восточных регионов КНР эвакуировали более 420 тысяч человек.

Новости мира: тайфун обрушился на Китай

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