АТОР: массового вывоза туристов из-за тайфуна "Долфин" в Китае нет

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Массового вывоза российских туристов и прекращения туров в Китай из-за тайфуна "Долфин" не происходит, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ассоциации отметили, что туроператоры точечно корректируют программы в зависимости от маршрута и ситуации в конкретном регионе. О приближении тайфуна было известно заранее, что позволило скорректировать программы и подготовить альтернативную логистику для туристов.

"Не первый раз работаем с тайфунами в Азии. Просто в этом году они пошли чуть раньше, чем мы ожидали", – отметила исполнительный директор туроператора China Travel Анастасия Витушинская.

По прогнозам синоптиков, влияние тайфуна сохранится до вторника, 11 августа, после чего он будет постепенно ослабевать, добавили в ассоциации.

Ранее в КНР выпустили предупреждение красного, наивысшего уровня в связи с приближением тайфуна "Долфин". Согласно прогнозам, стихия выйдет на сушу между городским уездом Саньмэнь провинции Чжэцзян и городским уездом Фудин провинции Фуцзянь вечером 9 августа.

Ожидается, что скорость ветра составит 38–45 метров в секунду. В связи с этим правительства восточных регионов КНР эвакуировали более 420 тысяч человек.