На Кипре допустили поставки газа европейским странам с 2028 года

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Власти Кипра допускают, что природный газ с подводного месторождения у берегов острова начнет поступать европейским потребителям уже весной 2028 года. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на министра энергетики, торговли и промышленности Кипра Майкла Дамианоса.

По словам министра, европейские потребители могут ожидать, что газ из этого месторождения поможет удовлетворить их энергетические потребности уже в марте 2028 года. Дамианос уточнил, что в прошлом месяце компании TotalEnergies и Eni достигли финального соглашения о продолжении разработки месторождения Кронос, откуда и будут осуществляться поставки.

Ранее Словакия начала переговоры с Россией о поставках газа в 2027 году. При этом Евросоюз планирует с 1 января 2027-го полностью запретить импорт российского СПГ. Словакия подала иск в суд ЕС против такого решения.

Между тем Великобритания запретила услуги для морских перевозок российского СПГ. В Лондоне заявили, что это решение входит в "новый мощный" пакет санкций, выходящий далеко за рамки существующих антироссийских ограничений.

