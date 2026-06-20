Словакия инициировала переговоры с Россией о поставках газа в 2027 году

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Словацкая энергетическая компания SPP обсуждает с "Газпром экспортом" возможность поставок природного газа из России в первые три квартала 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя SPP.

Согласно плану, Европейский союз планирует с 1 января 2027-го полностью запретить импорт российского СПГ, а к осени того же года прекратить импорт трубопроводного газа из России. В апреле Словакия подала иск в суд ЕС против этого запрета.

Ранее стало известно, что Великобритания запретила услуги для морских перевозок российского СПГ. В Лондоне заявили, что это решение входит в "новый мощный" пакет санкций, выходящий далеко за рамки существующих антироссийских ограничений.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отмечал, что европейские страны вновь начнут закупать российский газ после окончания украинского конфликта. По его словам, это обусловлено конкурентоспособностью и географическим положением.