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07 августа, 18:49 (обновлено 07.08.2026 21:40)

Происшествия

Интервалы движения поездов увеличивали на участке Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Интервалы движения поездов метро были временно увеличены на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что это произошло из-за человека на путях. В настоящий момент поезда следуют в штатном режиме.

По информации Агентства "Москва", на пути станции "Полежаевская" упала девушка. Ее с переломом ноги госпитализировали.

Ранее стало известно, что график движения поездов на МЦД-3 будет скорректирован 8 и 9 августа. Интервалы на ряде участков увеличатся, а последние составы отправятся раньше обычного. В эти дни последние поезда диаметра уйдут с конечных станций в 23:02.

Кроме того, интервалы движения будут частично увеличены на Ленинградском и Казанском направлениях – до 15–20 минут, а на станции Митьково – до 30 минут.

При этом 9–10, 10–11 и 17–18 августа с 19:50 до 05:50 будет закрыт путь на Москву на станции Столбовая для поездов дальнего пригорода Курского направления. В связи с этим составы на участке Чехов – Гривно в обе стороны проследуют по пути в область.

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