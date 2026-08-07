Движение перекроют на нескольких улицах в районе "Лужников" 9 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта временно перекроют на нескольких улицах в районе спорткомплекса "Лужники" в Москве 9 августа. Это связано с проведением концерта, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Автомобилисты не смогут проехать по Проектируемому проезду № 2309, улицам Савельева, Доватора, 10-летия Октября, по 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой с 15:00 до окончания мероприятия. Также с 08:00 будет закрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.

При этом с 00:01 до окончания мероприятия на участках ограничений будет запрещена парковка.

В связи с изменениям водителям рекомендовано планировать маршрут заранее.

Кроме того, движение транспорта временно перекроют на северо-западе, западе и в центре столицы 8 и 9 августа в связи с проведением мероприятия "Лига триатлона & Ironstar Москва 226". Основные ограничения вступят в силу 8 августа. С 06:00 до 11:30 будет закрыто движение по улицам Нижние Мнёвники и Народного Ополчения в сторону Крылатской улицы, а также по Карамышевскому мосту.

9 августа с 07:00 до 20:30 будет закрыт участок Крылатской улицы от дома 14 до улицы Нижние Мнёвники.

