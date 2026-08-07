В РАН заявили о фоновой повышенности сейсмичности на Камчатке

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Уровень сейсмичности в Камчатском крае остается на фоновом повышенном уровне. За неделю там произошло пять землетрясений магнитудой до 5,9, сообщила пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ единой геофизической службы РАН.

Ученые отметили, что неделей до этого сейсмичность также была на аналогичном уровне.

С 1 по 6 августа было выявлено пять ощутимых землетрясений в акватории Тихого океана, на Камчатском участке зоны субдукции. Первое зафиксировали 1 августа у острова Онекотан с магнитудой 5,7. На следующий день подземные толчки произошли у острова Парамушир с магнитудой 5,9.

3 августа землетрясение магнитудой 5,3 ощущалось в Северо-Курильске и на РНС Подгорная. В среду, 5 августа, у острова Шумшу произошли еще одни толчки магнитудой 5,3, а 6 августа восточнее Авачинского залива магнитуда землетрясения составила 5,1 балла.

Ранее землетрясение было зафиксировано в Республике Тыва. Его магнитуда составила 4,1 балла. Эпицентр был в 291 километре к юго-западу от города Кызыла, примерно в 4 километрах от государственной границы с Монголией.

