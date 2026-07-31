Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Камчатки

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У побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщили в региональном филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли 30 июля в 21:53 по времени UTC (31 июля в 00:53 по Москве). Эпицентр находился на глубине 18,5 километра, в 130 километрах от Петропавловска-Камчатского. В отдельных районах города интенсивность колебаний достигла 4 баллов.

Ранее мощное землетрясение произошло на японском острове Кюсю. Изначально его магнитуду оценили в 7,1. Следом было зафиксировано еще одно землетрясение с толчками 6,1.

В результате в нескольких районах начались пожары и перебои с электричеством. Вместе с тем в торговом центре Aeon в городе Касима произошел взрыв.

Число погибших в результате случившегося достигло 34 человек. При этом тяжелые травмы получили 5 человек, травмы средней тяжести – 39, легкие – 22.