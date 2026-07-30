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30 июля, 11:03

Происшествия

Число погибших при землетрясении в Японии достигло 34 человек

Фото: AP Photo/Hiro Komae

Число погибших в результате мощного землетрясения в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю достигло 34 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные администрации префектуры.

В 9 случаях связь между гибелью людей и стихийным бедствием еще устанавливается. При этом тяжелые травмы получили 5 человек, травмы средней тяжести – 39, легкие – 22. Степень травм еще 20 пострадавших пока не определена.

Землетрясение на Кюсю магнитудой 7,1 произошло 28 июля, следом было зафиксировано еще одно с толчками 6,1. В некоторых районах префектуры начались пожары и перебои с электричеством. Вместе с тем в торговом центре Aeon в городе Касима произошел взрыв.

Главное метеорологическое управление Японии предупреждало о возможности повторных подземных толчков в течение недели после стихийного бедствия. В частности, землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья острова Кюсю 29-го числа.

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