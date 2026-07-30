Интервалы движения были увеличены на восточном участке Сокольнической линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Интервалы движения были увеличены на восточном участке Сокольнической линии столичного метро, сообщила пресс-служба Дептранса.

Причиной послужило нахождение человека на путях.

Ранее москвичей предупредили, что режим работы южного вестибюля станции "Царицыно" Замоскворецкой линии метро изменился из-за ремонта эскалатора. По будним дням в период с 07:00 до 09:30 вестибюль работает только на вход.

При этом за прошедшие полгода в метро Москвы отремонтировали свыше 130 эскалаторов. 19 из них прошли капремонт, а на еще свыше чем 110 проведен средний ремонт.

Кроме того, специалисты заменили в метрополитене более 9 километров путей и свыше 2,2 тысячи шпал, обновили 25 километров кабельных линий повышенной надежности, привели в порядок 15,4 тысячи элементов освещения и 1,8 тысячи коробов контактного рельса.