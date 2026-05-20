Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 16:58

Транспорт

Режим работы южного вестибюля станции метро "Царицыно" изменится с 21 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Режим работы южного вестибюля станции "Царицыно" Замоскворецкой линии метро изменится из-за ремонта эскалатора. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что с 21 мая и далее по будним дням в период с 07:00 до 09:30 вестибюль будет работать только на вход. При увеличенном пассажиропотоке в вечерние часы выход через южный вестибюль может занять больше времени. 

В департаменте призвали пассажиров в часы пик пользоваться наиболее свободным, северным вестибюлем. Вводимые ограничения необходимы для своевременного ремонта эскалаторов – так поездки будут оставаться комфортными и безопасными.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Ранее москвичей и гостей города предупреждали, что трамваи не будут ходить в Строгине по выходным дням с 23 мая. В частности, не будут курсировать трамваи № 10, 15, 21, а маршруты № 30 и 31 объединят в единый № 30+31, который проследует от МЦК Коптево через станции метро "Войковская" и "Щукинская" до проспекта Маршала Жукова. При этом в будни трамваи продолжат ходить по обычным маршрутам без изменений.

Читайте также


транспортметрогород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика