Режим работы южного вестибюля станции метро "Царицыно" изменится с 21 мая

Режим работы южного вестибюля станции "Царицыно" Замоскворецкой линии метро изменится из-за ремонта эскалатора. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что с 21 мая и далее по будним дням в период с 07:00 до 09:30 вестибюль будет работать только на вход. При увеличенном пассажиропотоке в вечерние часы выход через южный вестибюль может занять больше времени.

В департаменте призвали пассажиров в часы пик пользоваться наиболее свободным, северным вестибюлем. Вводимые ограничения необходимы для своевременного ремонта эскалаторов – так поездки будут оставаться комфортными и безопасными.

Ранее москвичей и гостей города предупреждали, что трамваи не будут ходить в Строгине по выходным дням с 23 мая. В частности, не будут курсировать трамваи № 10, 15, 21, а маршруты № 30 и 31 объединят в единый № 30+31, который проследует от МЦК Коптево через станции метро "Войковская" и "Щукинская" до проспекта Маршала Жукова. При этом в будни трамваи продолжат ходить по обычным маршрутам без изменений.

