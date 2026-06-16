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16 июня, 17:00

Происшествия

Пропавших в Петрозаводске двух сестер нашли

Фото: sledcom.ru

Две сестры в возрасте 7 и 12 лет, пропавшие ранее в Петрозаводске, найдены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу поискового отряда "ЛизаАлерт" в Карелии.

Там уточнили, что девочек нашли волонтеры. В настоящий момент сестрам ничего не угрожает. По данным правоохранителей, криминальная составляющая отсутствует.

Дети пропали 15 июня. В вечернее время они ушли из дома и не вернулись. Тогда в последний раз их видели с другими детьми на карьере в микрорайоне Ключевая.

Ранее два мальчика в возрасте 12 и 15 лет потерялись в национальном парке "Столбы" под Красноярском. Позже они были найдены добровольцами. Поисковый отряд состоял из 33 человек.

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