Уголовное дело возбудили после атаки ВСУ на склад в Тульской области

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Следователи возбудили уголовное дело после украинской атаки на логистический центр в Тульской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объект гражданской инфраструктуры в городском округе Алексин", – приводит слова Петренко пресс-служба ведомства.

В СК подчеркнули, что в настоящее время устанавливаются лица из числа украинских вооруженных формирований, причастные к этому и другим аналогичным преступлениям. На месте ЧП работают следователи и криминалисты.

Вражеские беспилотники нанесли удары по складскому помещению ночью 5 августа. Губернатор региона Дмитрий Миляев уточнял, что один из аппаратов рухнул на территорию сортировочного центра Wildberries. В результате атаки произошло возгорание, есть пострадавшие.

Кроме того, сообщалось, что в Тульской области в результате атаки зафиксированы повреждения жилых домов и промышленных объектов. В частности, пострадали два многоквартирных дома в Веневском районе, а также два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе.