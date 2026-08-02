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02 августа, 21:31

Происшествия

Девочка погибла под Белгородом из-за атаки БПЛА по детской площадке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

13-летняя девочка погибла в селе Принцевка Валуйского округа Белгородской области в результате атаки беспилотника. Об этом в MAX сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

По его словам, украинский беспилотник ударил рядом с детской площадкой. 13-летняя девочка получила тяжелые ранения, несовместимые с жизнью. Медики, прибывшие на место, пытались спасти ребенка, но травмы оказались смертельными.

Также другая девочка семи лет получила множественные осколочные ранения головы, спины и ног. Ее оперативно госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу. Еще одну девятилетнюю девочку с осколочными ранениями направили в больницу.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем телеграм-канале назвал произошедшее военным преступлением. Он напомнил, что с начала года из-за атак Киева уже погибло более 35 несовершеннолетних детей и около 300 получили ранения.

Ранее в селе Орловка Белгородского округа FPV-дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль. В результате пострадал водитель – он получил осколочное ранение живота. Его доставили в городскую больницу Белгорода.

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