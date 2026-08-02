Легковой автомобиль столкнулся со скорой в Коптеве

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи в районе Коптево на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ.

Уточняется, что ДТП произошло в 19:15 возле дома 35 по улице Большой Академической. По данным пресс-службы, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее один человек пострадал в результате ДТП на пересечении улиц Кантемировская и Деловая в Москве. Уточнялось, что столкнулись автомобиль скорой помощи и Mazda, в результате чего травмы получил фельдшер.

До этого авария произошла на Калужском шоссе. В районе Сосенок столкнулись автомобили BMW, Volkswagen и фургон. О пострадавших не сообщалось.

