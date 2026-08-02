2 августа стало самым жарким днем в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Воздух в столице в воскресенье, 2 августа, прогрелся до 30,6 градуса, что стало самым высоким значением температуры с начала года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По данным базовой метеостанции города на ВДНХ, к 17:00 температура достигла отметки в 30,6 градуса. Предыдущие рекорды 2026 года держались на уровне 30,4 градуса – такие значения фиксировали 21 мая и 2 июля.

Леус также напомнил, что на Руси с Ильина дня, 2 августа, начиналась осень. По народным приметам, после этого ночи становятся холодными, возможны утренние заморозки, а дневная жара сходит на нет. С этого дня люди переставали купаться.

Ранее синоптики предупреждали, что жара, которая пришла в Москву на выходных, отступит в понедельник, 3 августа, из-за северного антициклона. Антициклон в итоге собьет температуру на 3–5 градусов. Столбики термометров опустятся до 20–24 градусов. Но резкого похолодания в столице в ближайшее время не будет.

