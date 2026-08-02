Силы ПВО РФ за день сбили 245 украинских беспилотников

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 245 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что в течение дня с 08:00 до 20:00 часов по московскому времени БПЛА удалось ликвидировать над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Кировской, Липецкой, Орловской, Омской, Рязанской, Самарской, Тульской областей, столичного региона, Краснодарского и Пермского краев, Республики Крым и Башкирией, Ханты-Мансийского автономного округа, а также над акваторией Черного моря.

До этого российские силы поразили в Киеве предприятия радиоэлектронной промышленности, выпускающие компоненты для ракет и беспилотников. В частности, удар пришелся по предприятию "Радиоизмеритель", которое производит агрегаты, узлы и компоненты электронной базы для управляемых ракет "Нептун-МД", оперативно-тактических ракет FP-7, FP-9 и "Гром-2".

Также нанесен удар по сборочному предприятию "Киев-1", которое занимается производством электронных компонентов и комплектующих для беспилотников большой и средней дальности, а также разработкой и выпуском радиолокационной техники для Вооруженных сил Украины.

