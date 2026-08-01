ВС РФ поразили в Киеве предприятия, производящие компоненты ракет и БПЛА

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские войска в ночь на 1 августа поразили в Киеве предприятия радиоэлектронной промышленности, выпускающие компоненты для ракет и беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности, поражено агрегатно-детальное предприятие "Радиоизмеритель", которое производит агрегаты, узлы и компоненты электронной базы для управляемых ракет "Нептун-МД", оперативно-тактических ракет FP-7, FP-9 и "Гром-2".

Кроме того, предприятие разрабатывает инерциальные навигационные системы для беспилотных летательных аппаратов большой дальности типа FP-1 компании "Файер пойнт".

Также нанесен удар по сборочному предприятию "Киев-1", которое занимается производством электронных компонентов и комплектующих для беспилотников большой и средней дальности, а также разработкой и выпуском радиолокационной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"(Поражено. – Прим. ред.) место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов "Киев-21", на котором осуществляется сборка и хранение БПЛА-перехватчиков типа "Дэд флай", "Оса камикадзе", "Линк дрон" и "Тандер", также производство комплектующих и элементов корпусов для беспилотных летательных аппаратов средней дальности", – добавили в ведомстве.

Вместе с тем российская армия нанесла удар по промышленному предприятию "Киев-111". Там изготавливают комплектующие и боевые части для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго". Кроме того, на предприятии хранятся химические вещества, используемые для производства твердотопливных ускорителей.

Также поражено промышленное предприятие "Киев-25". Оно занимается производством и хранением программно-аппаратных средств для комплексов радиоэлектронной борьбы Lima. Эти средства применяются для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения.

Одновременно с этим ВС РФ атаковали два морских сухогруза на переходе морем южнее Одессы. Они доставляли военные грузы в один из портов Украины, подчеркнули в Минобороны.

Ранее российские военные нанесли массированный удар по военным объектам на территории Украины. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры Украины в Киеве и Киевской области.