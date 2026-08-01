ТАСС: серия взрывов прогремела в Киеве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Множество взрывов произошло в Киеве на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения украинских СМИ.

Местные власти пока никак не комментировали ситуацию. Кроме того, звуки взрывов были слышны в Днепре. На момент публикации воздушная тревога объявлена в десяти регионах Украины, в том числе в Киевской, Харьковской, Днепропетровской и других областях страны.

Ранее российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по военным целям на территории Украины. Были поражены военные аэродромы, предприятия ВПК, военные телекоммуникационные и логистические центры Украины.

В частности, войска РФ нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу (ЛДАРЗ), который занимается производством и обслуживанием турбореактивных двигателей для крылатых ракет FP-5 "Фламинго".